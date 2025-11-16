Ларионов — об удалениях СКА: вопросы не только к игрокам, но сами понимаете, к кому
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) высказался об удалениях армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5) 1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5) 2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5) 3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5) 4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5) 4:2 Петунин (Пресс, Толчинский) – 41:18 (5x4) 4:3 Барак (Ткачёв, Кузнецов) – 55:35 (6x4)
«По удалениям не хочу начинать дискуссию, вы знаете, чем это оборачивается. Всегда есть вопросы, не только к нашим игрокам, но ещё и понимаете, к кому. И они возникают постоянно. Но пять к одному – многовато в таком матче, слишком большая разница по удалениям. Арбитры видят игру по-своему, наверное, лучше вопрос задать Алексею Ансимову, который просматривает эти матчи. С моей стороны могут быть вопросы, но не буду их сейчас обсуждать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
