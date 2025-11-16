Ларионов — об удалениях СКА: вопросы не только к игрокам, но сами понимаете, к кому

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) высказался об удалениях армейского клуба.

«По удалениям не хочу начинать дискуссию, вы знаете, чем это оборачивается. Всегда есть вопросы, не только к нашим игрокам, но ещё и понимаете, к кому. И они возникают постоянно. Но пять к одному – многовато в таком матче, слишком большая разница по удалениям. Арбитры видят игру по-своему, наверное, лучше вопрос задать Алексею Ансимову, который просматривает эти матчи. С моей стороны могут быть вопросы, но не буду их сейчас обсуждать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.