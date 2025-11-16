Ларионов: Зыков вернётся после паузы в чемпионате, у Плотникова хорошая динамика

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) рассказал о состоянии травмированных хоккеистов армейского клуба.

«Планы подтянуть ребят, кто не играл, кто выходит после травм. Валя Зыков планирует вернуться после перерыва. Не знаем пока точно, сыграет ли Плотников в первом матче после перерыва, но динамика восстановления хорошая.

В эту неделю поработаем над кондициями на льду, в зале, игра в большинстве, будем искать сочетания. Валька, скорее всего, вернётся к Воробьёву и Хайруллину. По остальным будет время поэкспериментировать. В паузу будем готовиться к выездной серии», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.