Исаков: Бойков сыграл с переломом носа, для него матч с «Авангардом» был раздражителем
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после домашнего поражения от «Авангарда» (2:6) заявил, что защитник Сергей Бойков сыграл с переломом носа.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Alexei Kruchinin (Гончарук, Соколов) – 13:36 (6x5) 2:0 Фирстов (Летунов, Нарделла) – 18:10 (5x5) 2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5) 2:2 Рашевский (Чистяков) – 37:32 (5x4) 2:3 Блажиевский (Рашевский, Прохоркин) – 44:26 (5x5) 2:4 Волков (Рашевский, Чистяков) – 49:49 (5x4) 2:5 Потуральски (Маклауд, Шарипзянов) – 50:16 (5x4) 2:6 Маклауд (Котляревский) – 57:39 (en)
«После игры узнал, что Сергей Бойков провёл весь матч с переломом носа, полученным в одной из первых смен. Для него игра с «Авангардом» была настоящим раздражителем, он хотел сыграть максимально эффективно», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».
Напомним, Бойков последние два сезона провёл в омском клубе.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
22:50
-
22:36
-
22:29
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25