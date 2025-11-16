Исаков: Бойков сыграл с переломом носа, для него матч с «Авангардом» был раздражителем

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после домашнего поражения от «Авангарда» (2:6) заявил, что защитник Сергей Бойков сыграл с переломом носа.

«После игры узнал, что Сергей Бойков провёл весь матч с переломом носа, полученным в одной из первых смен. Для него игра с «Авангардом» была настоящим раздражителем, он хотел сыграть максимально эффективно», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, Бойков последние два сезона провёл в омском клубе.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».