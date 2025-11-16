Скидки
Хоккей

Исаков: Бойков сыграл с переломом носа, для него матч с «Авангардом» был раздражителем



Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после домашнего поражения от «Авангарда» (2:6) заявил, что защитник Сергей Бойков сыграл с переломом носа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Alexei Kruchinin (Гончарук, Соколов) – 13:36 (6x5)     2:0 Фирстов (Летунов, Нарделла) – 18:10 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Рашевский (Чистяков) – 37:32 (5x4)     2:3 Блажиевский (Рашевский, Прохоркин) – 44:26 (5x5)     2:4 Волков (Рашевский, Чистяков) – 49:49 (5x4)     2:5 Потуральски (Маклауд, Шарипзянов) – 50:16 (5x4)     2:6 Маклауд (Котляревский) – 57:39 (en)    

«После игры узнал, что Сергей Бойков провёл весь матч с переломом носа, полученным в одной из первых смен. Для него игра с «Авангардом» была настоящим раздражителем, он хотел сыграть максимально эффективно», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, Бойков последние два сезона провёл в омском клубе.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».

