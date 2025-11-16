Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского ХК «Динамо»

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо».

«Да, это правда. Завтра должна быть чёткость», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бело-голубые под руководством Алексея Кудашова провели 33 игры, в которых набрали 26 очков. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Кудашову 54 года. Он возглавил «Динамо» в апреле 2021 года. Под его руководством московский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025.

В следующей игре «Динамо» в московском дерби примет на своём льду «Спартак» 18 ноября.