Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского ХК «Динамо»

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского ХК «Динамо»
Комментарии

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо».

«Да, это правда. Завтра должна быть чёткость», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бело-голубые под руководством Алексея Кудашова провели 33 игры, в которых набрали 26 очков. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Кудашову 54 года. Он возглавил «Динамо» в апреле 2021 года. Под его руководством московский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025.

В следующей игре «Динамо» в московском дерби примет на своём льду «Спартак» 18 ноября.

Материалы по теме
«Вдвойне довольны». Кудашов — о победе над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android