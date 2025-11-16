Максим Шабанов сыграет в ближайшем матче. Форвард «Айлендерс» пропустил 12 встреч клуба
Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов сыграет в ближайшей встрече «островитян» с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает журналист Эндрю Гросс со ссылкой на главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа. Матч состоится 17 ноября и начнётся в 5:00 мск.
«Шабанов получил травму в Оттаве ещё 16 октября. Однако после этого он всё равно играл», — заявил Руа.
25-летний Шабанов последний раз выходил на лёд 22 октября и с тех пор пропустил 12 встреч клуба. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Максим Шабанов провёл шесть матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
