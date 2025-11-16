Скидки
Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года:

«Амур» – «Адмирал» — 2:5;
«Трактор» – «Автомобилист» — 1:5;
«Лада» – «Нефтехимик» — 2:1;
«Ак Барс» – «Динамо» Мн — 3:7;
«Торпедо» – «Авангард» — 2:6;
«Северсталь» – ЦСКА — 4:3 ОТ;
СКА – «Металлург» — 4:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 27 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 27 игр.

