Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года:

«Амур» – «Адмирал» — 2:5;

«Трактор» – «Автомобилист» — 1:5;

«Лада» – «Нефтехимик» — 2:1;

«Ак Барс» – «Динамо» Мн — 3:7;

«Торпедо» – «Авангард» — 2:6;

«Северсталь» – ЦСКА — 4:3 ОТ;

СКА – «Металлург» — 4:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 27 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 27 игр.