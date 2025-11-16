Результаты матчей ВХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 ноября 2025 года:

ХК «Тамбов» – «Кристалл» — 7:1;

«Звезда» – «Южный Урал» — 1:2;

«Химик» – «Магнитка» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 27 встреч. Тройку замыкает «Югра» (38 очков в 24 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.