Результаты матчей МХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 ноября 2025 года:

«Толпар» – «Реактор» — 4:2;

«Стальные Лисы» – «Спутник» — 4:5 Б;

МХК «Спартак» – «Алмаз» — 4:3 ОТ;

«Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо» М — 3:12;

Академия Михайлова – МХК «Атлант» — 5:0;

МХК «Динамо» СПб – «АКМ-Юниор» — 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.