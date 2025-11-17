Строум оценил игру Овечкина после поражения «Вашингтона» в матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз (2:3 Б).
«В третьем периоде было видно — мы стали совсем другой командой. Классно было просто оказаться частью этого в третьем периоде. Мы создали моменты и несколько возможностей. Я считаю, что Овечкин был великолепен, как и в большинстве матчей.
С ним приятно играть, и моя задача — доставлять ему шайбу в более выгодные зоны; сегодня я раз шесть его не нашёл передачей. Это были хорошие моменты, которые могли привести к голам, и в итоге ответственность лежит на нас. Немного не дотянули сегодня», — приводит слова Стоума официальный сайт «Вашингтона».
В этой встрече Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.
