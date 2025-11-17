Скидки
Строум оценил игру Овечкина после поражения «Вашингтона» в матче с «Нью-Джерси»

Строум оценил игру Овечкина после поражения «Вашингтона» в матче с «Нью-Джерси»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29     2:3 Немец – 65:00    

«В третьем периоде было видно — мы стали совсем другой командой. Классно было просто оказаться частью этого в третьем периоде. Мы создали моменты и несколько возможностей. Я считаю, что Овечкин был великолепен, как и в большинстве матчей.

С ним приятно играть, и моя задача — доставлять ему шайбу в более выгодные зоны; сегодня я раз шесть его не нашёл передачей. Это были хорошие моменты, которые могли привести к голам, и в итоге ответственность лежит на нас. Немного не дотянули сегодня», — приводит слова Стоума официальный сайт «Вашингтона».

В этой встрече Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

