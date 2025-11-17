Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Тампы»
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 19:25 2:0 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 24:35 2:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 29:26 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров.
Россиянин забил 365-й гол в карьере с сравнялся с Мартином Сент-Луисом в списке лучших снайперов в истории «Тампы». Теперь они делят третье место. Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (555). Второе место занимает Венсан Лекавалье (383).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 16 матчах, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.
