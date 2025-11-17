«Тампа» крупно проиграла «Ванкуверу», Никита Кучеров забил гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:6. Отметим, в третьем периоде «Тампа» пропустила пять голов.

В составе «Тампы» забивали российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель.

За «Ванкувер» отличились Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Линус Карлссон, Дрю О'Коннор, Маккензи Макикерн и Маркус Петтерссон.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Ванкувер» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 19 и 18 ноября соответственно.