«Тампа» крупно проиграла «Ванкуверу», Никита Кучеров забил гол
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:6. Отметим, в третьем периоде «Тампа» пропустила пять голов.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 19:25 2:0 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 24:35 2:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 29:26 (pp) 2:2 Шервуд (Бёзер, Хьюз) – 44:11 (pp) 2:3 Карлссон (Макикерн) – 44:54 2:4 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 45:51 2:5 Макикерн (Гронек, Хьюз) – 53:52 2:6 Петтерссон (Петтерссон, Майерс) – 56:57
В составе «Тампы» забивали российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель.
За «Ванкувер» отличились Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Линус Карлссон, Дрю О'Коннор, Маккензи Макикерн и Маркус Петтерссон.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Ванкувер» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 19 и 18 ноября соответственно.
