Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» крупно проиграла «Ванкуверу», Никита Кучеров забил гол

«Тампа» крупно проиграла «Ванкуверу», Никита Кучеров забил гол
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:6. Отметим, в третьем периоде «Тампа» пропустила пять голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 19:25     2:0 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 24:35     2:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 29:26 (pp)     2:2 Шервуд (Бёзер, Хьюз) – 44:11 (pp)     2:3 Карлссон (Макикерн) – 44:54     2:4 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 45:51     2:5 Макикерн (Гронек, Хьюз) – 53:52     2:6 Петтерссон (Петтерссон, Майерс) – 56:57    

В составе «Тампы» забивали российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель.

За «Ванкувер» отличились Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Линус Карлссон, Дрю О'Коннор, Маккензи Макикерн и Маркус Петтерссон.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Ванкувер» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 19 и 18 ноября соответственно.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android