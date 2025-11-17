Голы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас» с шайбой Дорофеева

В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Йоэль Эрикссон Эк и российский форвард Яков Тренин. Ассистировал Тренину нападающий Данила Юров. Звезда команды Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме. У гостей забрасывали Райлли Смит и российский форвард Павел Дорофеев. В активе другого россиянина Ивана Барбашёва голевая передача.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 20 ноября, а «Вегас» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 ноября.

