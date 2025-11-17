Скидки
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Вегас Голден Найтс, результат матча 19 декабря 2024, счет 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/2025

Голы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас» с шайбой Дорофеева
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

В составе победителей голами отметились Йоэль Эрикссон Эк и российский форвард Яков Тренин. Ассистировал Тренину нападающий Данила Юров. Звезда команды Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме. У гостей забрасывали Райлли Смит и российский форвард Павел Дорофеев. В активе другого россиянина Ивана Барбашёва голевая передача.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 20 ноября, а «Вегас» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
