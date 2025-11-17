Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Ред Уингз, результат матча 17 ноября 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать домашнего поражения от «Детройта»
В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Рэймонд, Кейн) – 29:30 (pp)     1:1 Зибанеджад (Кайлли, Панарин) – 31:59 (pp)     1:2 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 56:13    

Результативной передачей на единственную шайбу «Рейнджерс» в большинстве отметился российский нападающий Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин провёл игру на скамейке запасных.

Автором гола «Рейнджерс» стал Мика Зибанеджад, у «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт и Лукас Рэймонд.

