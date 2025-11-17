Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать домашнего поражения от «Детройта»

В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

Результативной передачей на единственную шайбу «Рейнджерс» в большинстве отметился российский нападающий Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин провёл игру на скамейке запасных.

Автором гола «Рейнджерс» стал Мика Зибанеджад, у «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт и Лукас Рэймонд.