Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в девяти домашних матчах

«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в девяти домашних матчах
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл восьмой матч из девяти сыгранных на своей площадке в регулярном сезоне — 2025/2026 НХЛ. В ночь с 16 на 17 ноября мск «Рейнджерс» на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке уступили со счётом 1:2 «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Рэймонд, Кейн) – 29:30 (pp)     1:1 Зибанеджад (Кайлли, Панарин) – 31:59 (pp)     1:2 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 56:13    

Из девяти домашних игр ньюйоркцы выиграли одну, ещё в одной уступили в овертайме и семь проиграли в основное время — это худший показатель в лиге. Больше домашних поражений только у «Сент-Луис Блюз» — девять, но «блюзмены» провели 12 матчей и только пять проиграли в основное время, набрав на своём льду 10 очков.

По очкам, набранным в домашних играх, «Рейнджерс» остаются абсолютно худшим клубом во всей НХЛ — три очка в девяти матчах на своей площадке.

Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

