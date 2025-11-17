«Рейнджерс» потерпели восьмое поражение в девяти домашних матчах

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл восьмой матч из девяти сыгранных на своей площадке в регулярном сезоне — 2025/2026 НХЛ. В ночь с 16 на 17 ноября мск «Рейнджерс» на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке уступили со счётом 1:2 «Детройт Ред Уингз».

Из девяти домашних игр ньюйоркцы выиграли одну, ещё в одной уступили в овертайме и семь проиграли в основное время — это худший показатель в лиге. Больше домашних поражений только у «Сент-Луис Блюз» — девять, но «блюзмены» провели 12 матчей и только пять проиграли в основное время, набрав на своём льду 10 очков.

По очкам, набранным в домашних играх, «Рейнджерс» остаются абсолютно худшим клубом во всей НХЛ — три очка в девяти матчах на своей площадке.

