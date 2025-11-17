Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин обновил исторический рекорд НХЛ всех времён, установленный им два дня назад

Евгений Малкин обновил исторический рекорд НХЛ всех времён, установленный им два дня назад
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» в итоге выиграли встречу со счётом 4:0, а эта шайба позволила Евгению вписать своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19     2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08     3:0 Кросби – 10:13     4:0 Лизотт – 57:12    

Малкин (39 лет 107 дней) стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки. Он превзошёл предыдущий рекорд, установленный им же в предыдущем матче с «Нэшвиллом» два дня назад (39 лет и 106 дней).

Напомним, матчи «Питтсбурга» и «Нэшвилла» проходили в Стокгольме (Швеция). В текущем сезоне на счету Малкина 19 матчей, в которых он отметился пятью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном

Материалы по теме
Евгений Малкин установил исторический рекорд НХЛ всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android