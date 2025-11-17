Евгений Малкин обновил исторический рекорд НХЛ всех времён, установленный им два дня назад

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» в итоге выиграли встречу со счётом 4:0, а эта шайба позволила Евгению вписать своё имя в историю.
Малкин (39 лет 107 дней) стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки. Он превзошёл предыдущий рекорд, установленный им же в предыдущем матче с «Нэшвиллом» два дня назад (39 лет и 106 дней).
Напомним, матчи «Питтсбурга» и «Нэшвилла» проходили в Стокгольме (Швеция). В текущем сезоне на счету Малкина 19 матчей, в которых он отметился пятью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
