Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку «Миннесоты»

Российский нападающий Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой в овертайме в матче с «Вегас Голден Найтс» и вписал своё имя в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

Капризов (4:50) оформил восьмой случай в истории «Уайлд», когда игрок забивает в последние 10 секунд овертайма. Он единственный в клубе, кому такое удавалось более одного раза — ранее он сделал это 21 декабря 2023 года на отметке 4:55.

Напомним, в итоге матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 3:2. Капризов был признан второй его звездой. В текущем сезоне у россиянина 11 голов и 12 результативных передач в 20 матчах регулярки.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Голы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас» с шайбой Дорофеева
