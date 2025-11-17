Кирилл Капризов стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку «Миннесоты»

Российский нападающий Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой в овертайме в матче с «Вегас Голден Найтс» и вписал своё имя в клубную историю.

Капризов (4:50) оформил восьмой случай в истории «Уайлд», когда игрок забивает в последние 10 секунд овертайма. Он единственный в клубе, кому такое удавалось более одного раза — ранее он сделал это 21 декабря 2023 года на отметке 4:55.

Напомним, в итоге матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 3:2. Капризов был признан второй его звездой. В текущем сезоне у россиянина 11 голов и 12 результативных передач в 20 матчах регулярки.

