Автор гола в овертайме Кирилл Капризов стал второй звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT). На счету Капризова победная заброшенная шайба «Уайлд» за 10 секунд до завершения овертайма.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49 1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp) 2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05 2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp) 3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)
Первой звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, ставший автором первого гола хозяев площадки. Статус третьей звезды достался форварду «Уайлд» Маркусу Фолиньо, в активе которого предголевая передача в эпизоде с заброшенной шайбой российского хоккеиста Якова Тренина.
