Автор гола в овертайме Кирилл Капризов стал второй звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT). На счету Капризова победная заброшенная шайба «Уайлд» за 10 секунд до завершения овертайма.

Первой звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, ставший автором первого гола хозяев площадки. Статус третьей звезды достался форварду «Уайлд» Маркусу Фолиньо, в активе которого предголевая передача в эпизоде с заброшенной шайбой российского хоккеиста Якова Тренина.

