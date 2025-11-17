Скидки
Главная Хоккей Новости

Автор гола в овертайме Кирилл Капризов стал второй звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT). На счету Капризова победная заброшенная шайба «Уайлд» за 10 секунд до завершения овертайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

Первой звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, ставший автором первого гола хозяев площадки. Статус третьей звезды достался форварду «Уайлд» Маркусу Фолиньо, в активе которого предголевая передача в эпизоде с заброшенной шайбой российского хоккеиста Якова Тренина.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

