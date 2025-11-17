Скидки
Капризов вышел на первое место среди российских бомбардиров сезона НХЛ, догнав Малкина

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 16 на 17 ноября мск в домашней игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT) Капризов отметился заброшенной шайбой, после которой на его счету стало 23 очка (11+12).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

Так же 23 очка и у 39-летнего форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в активе которого пять голов и 18 результативных передач. Третье место с 20 очками занимает нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (8+12).

В общей гонке бомбардиров НХЛ Кирилл Капризов занимает 16-е место.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

