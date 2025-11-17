Капризов вышел на первое место среди российских бомбардиров сезона НХЛ, догнав Малкина

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 16 на 17 ноября мск в домашней игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT) Капризов отметился заброшенной шайбой, после которой на его счету стало 23 очка (11+12).

Так же 23 очка и у 39-летнего форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в активе которого пять голов и 18 результативных передач. Третье место с 20 очками занимает нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (8+12).

В общей гонке бомбардиров НХЛ Кирилл Капризов занимает 16-е место.

