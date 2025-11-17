Лидер НХЛ «Колорадо» одолел «Айлендерс», у Ильи Сорокина 25 сейвов

В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 25 из 27 бросков в створ (92,59%). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал, как и игроки гостей Максим Шабанов и защитник Александр Романов.
Голами отметились Эмиль Хейнеман у «Айлендерс», Росс Колтон и Виктор Олофссон в составе «Колорадо». На последней минуте матча по шайбе в пустые ворота забросили Мартин Нечас и Брент Бёрнс.
«Эвеланш» набрали 31 очко в 19 матчах и лидируют во всей НХЛ, у ближайших преследователей «Даллас Старз» и лучшего клуба Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» по 27 очков в 19 и 18 матчах соответственно.
