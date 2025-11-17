Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2025 года

В ночь на 17 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2025 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:0;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:6;

«Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:2;

«Колорадо Эвеланш» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очками после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 27 очков после 18 встреч.