Хоккей

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2025 года
В ночь на 17 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2025 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:0;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:6;
«Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:2;
«Колорадо Эвеланш» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очками после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 27 очков после 18 встреч.

