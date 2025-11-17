Видео победного гола Кирилла Капризова в овертайме матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота). Российский форвард отличился, когда до завершения овертайма оставалось 10 секунд.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49 1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp) 2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05 2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp) 3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе розыгрыша большинства в формате «четыре на три» Капризов получил шайбу на краю правого круга вбрасывания и поразил ворота броском с острого угла, пустив шайбу под голкипером «Вегаса» Карлом Линдбомом.
