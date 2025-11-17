Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео победного гола Кирилла Капризова в овертайме матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

Видео победного гола Кирилла Капризова в овертайме матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота). Российский форвард отличился, когда до завершения овертайма оставалось 10 секунд.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша большинства в формате «четыре на три» Капризов получил шайбу на краю правого круга вбрасывания и поразил ворота броском с острого угла, пустив шайбу под голкипером «Вегаса» Карлом Линдбомом.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Голы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас» с шайбой Дорофеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android