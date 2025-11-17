Видео победного гола Кирилла Капризова в овертайме матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота). Российский форвард отличился, когда до завершения овертайма оставалось 10 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе розыгрыша большинства в формате «четыре на три» Капризов получил шайбу на краю правого круга вбрасывания и поразил ворота броском с острого угла, пустив шайбу под голкипером «Вегаса» Карлом Линдбомом.