Адриан Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $ 85 млн

Нападающий Адриан Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на восемь лет на общую сумму $ 85 млн со средней зарплатой $ 10,625 млн, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Выбранный под 29-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2014 года, Кемпе дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/2017. Рекордную для себя результативность в карьере Кемпе показал в сезоне-2023/2024, в котором он набрал 75 очков в 77 играх. В прошлом сезоне Кемпе набрал 73 (35+38) очка при показателе полезности «+22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром команды. В шести играх плей-офф хоккеист добавил 10 (4+6) очков при показателе полезности «-8».

Несмотря на четыре поражения подряд от «Эдмонтона» в первом раунде, Кемпе набрал 29 очков в 24 играх этих серий. В 19 играх текущего сезона нападающий набрал 19 очков.

