Главная Хоккей Новости

Капризов и Дорофеев увеличили отрыв в гонке российских снайперов сезона НХЛ

Капризов и Дорофеев увеличили отрыв в гонке российских снайперов сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев продолжают лидировать в гонке снайперов сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 16 на 17 ноября мск в очной встрече своих клубов, которая прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота), оба хоккеиста отметились заброшенными шайбами. Теперь в активе Дорофеева 11 голов в 18 матчах, у Капризова 11 голов в 20 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp)     2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05     2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp)     3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)    

Третье место с восемью заброшенными шайбами делят нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (16 матчей) и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (18 матчей).

В общей гонке снайперов НХЛ Кирилл Капризов и Павел Дорофеев делят 11-е место.

Новости. Хоккей
