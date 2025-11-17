Расписание матчей КХЛ на 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Сибирь» – «Шанхайские Драконы»;

17:00. «Локомотив» – «Салават Юлаев»;

17:30. ХК «Сочи» – «Барыс».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 27 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 27 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».