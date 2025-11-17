Скидки
Расписание матчей МХЛ на 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 ноября 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Тайфун»;
17:00. «Снежные Барсы» – «Кузнецкие Медведи»;
17:30. «Ладья» – «Тюменский Легион»;
18:30. «Чайка» – «Локо-76»;
18:30. «Ирбис» – «АКМ Новомосковск»;
18:30. «Красная Армия» – «Локо»;
18:30. МХК «Спартак МАХ» – МХК «Динамо-Карелия»;
19:00. «Крылья Советов» – «Академия СКА».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 36 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
