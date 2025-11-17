Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 ноября 2025 года (время московское):

13:00. ХК «Торпедо-Горький» – «Челмет»;

13:00. ХК «Норильск» – «Нефтяник»;

17:00. «Зауралье» – «Олимпия».

13:00. «Югра» – «Торос»;

13:00. «Рубин» – «Молот»;

17:00. «Барс» – «СКА-ВМФ».

17:00. «АКМ» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 27 встреч. Тройку замыкает «Югра» (38 очков в 24 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.