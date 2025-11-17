«Наша команда расслабилась». Купер оценил поражение «Тампы» от «Ванкувера», ведя 2:0
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:6), в котором «молнии» доминировали в первой половине и вели со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 19:25 2:0 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 24:35 2:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 29:26 (pp) 2:2 Шервуд (Бёзер, Хьюз) – 44:11 (pp) 2:3 Карлссон (Макикерн) – 44:54 2:4 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 45:51 2:5 Макикерн (Гронек, Хьюз) – 53:52 2:6 Петтерссон (Петтерссон, Майерс) – 56:57
«Поражения разочаровывают, но судить обо всём нужно по тому, как команда дошла до этого. И я должен отдать должное «Ванкуверу». Они проигрывали в середине матча 0:2, мы, наверное, забили больше голов, чем они сделали бросков по воротам в середине игры. И что же они сделали? Они просто продолжали играть и стараться, понимая, что игра идёт 60 минут, а не 30. Наша команда расслабилась, а в этой лиге, как только это происходит, всё заканчивается не в вашу пользу», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:32
-
08:30
-
08:16
-
08:10
-
07:51
-
07:20
-
06:42
-
06:40
-
06:10
-
06:10
-
05:39
-
05:01
-
04:53
-
03:51
-
02:33
-
01:38
- 16 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:13
-
22:50
-
22:36
-
22:29
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:47