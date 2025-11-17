«Наша команда расслабилась». Купер оценил поражение «Тампы» от «Ванкувера», ведя 2:0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:6), в котором «молнии» доминировали в первой половине и вели со счётом 2:0.

«Поражения разочаровывают, но судить обо всём нужно по тому, как команда дошла до этого. И я должен отдать должное «Ванкуверу». Они проигрывали в середине матча 0:2, мы, наверное, забили больше голов, чем они сделали бросков по воротам в середине игры. И что же они сделали? Они просто продолжали играть и стараться, понимая, что игра идёт 60 минут, а не 30. Наша команда расслабилась, а в этой лиге, как только это происходит, всё заканчивается не в вашу пользу», — цитирует Купера пресс-служба клуба.