Главная Хоккей Новости

«Наша команда расслабилась». Купер оценил поражение «Тампы» от «Ванкувера», ведя 2:0

«Наша команда расслабилась». Купер оценил поражение «Тампы» от «Ванкувера», ведя 2:0
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:6), в котором «молнии» доминировали в первой половине и вели со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 19:25     2:0 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 24:35     2:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 29:26 (pp)     2:2 Шервуд (Бёзер, Хьюз) – 44:11 (pp)     2:3 Карлссон (Макикерн) – 44:54     2:4 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 45:51     2:5 Макикерн (Гронек, Хьюз) – 53:52     2:6 Петтерссон (Петтерссон, Майерс) – 56:57    

«Поражения разочаровывают, но судить обо всём нужно по тому, как команда дошла до этого. И я должен отдать должное «Ванкуверу». Они проигрывали в середине матча 0:2, мы, наверное, забили больше голов, чем они сделали бросков по воротам в середине игры. И что же они сделали? Они просто продолжали играть и стараться, понимая, что игра идёт 60 минут, а не 30. Наша команда расслабилась, а в этой лиге, как только это происходит, всё заканчивается не в вашу пользу», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

