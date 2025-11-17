Скидки
«Это как езда на велосипеде». Картер Харт — о возвращении в хоккей после долгой паузы

«Это как езда на велосипеде». Картер Харт — о возвращении в хоккей после долгой паузы
Комментарии

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт высказался о возвращении в профессиональный хоккей после того, как ранее суд в Канаде признал его невиновным по делу о сексуальном насилии. 27-летний вратарь не играл с 20 января 2024 года. «Вегас» подписал контракт с Хартом на два года с кэпхитом $ 2 млн.

«Я давно не играл, поэтому всё ощущалось по-другому. Но потом, когда я начал немного выходить на лёд, я начал возвращаться к определённым привычкам, которых давно не делал. Это как езда на велосипеде», — цитирует Харта пресс-служба клуба.

Всего на счету Харта 227 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию».

Комментарии
