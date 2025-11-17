Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — лидер, Хартли спикировал вниз, а Кудашова уволили

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
Обращаем внимание, что после увольнения Алексея Кудашова в рейтинге отсутствует позиция главного тренера московского «Динамо». Кроме того, вместо Александра Гальченюка, продолжающего числиться главным тренером «Амура», но давно не работающего на матчах, в рейтинг добавлен исполняющий обязанности наставника хабаровчан Александр Андриевский.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (7)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|2 (2)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|3 (8)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|4 (3)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|5 (10)
|Ги Буше
|«Авангард»
|6 (4)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|7 (6)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|8 (14)
|Игорь Ларионов
|СКА
|9 (1)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|10 (16)
|Павел Десятков
|«Лада»
|11 (11)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (9)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|13 (19)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|14 (-)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|15 (13)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|16 (12)
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|17 (15)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|18 (17)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|19 (20)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|20 (18)
|Жерар Галлан
|«Шанхайские Драконы»
|21 (-)
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»