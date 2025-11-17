Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — лидер, Хартли спикировал вниз, а Кудашова уволили

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Обращаем внимание, что после увольнения Алексея Кудашова в рейтинге отсутствует позиция главного тренера московского «Динамо». Кроме того, вместо Александра Гальченюка, продолжающего числиться главным тренером «Амура», но давно не работающего на матчах, в рейтинг добавлен исполняющий обязанности наставника хабаровчан Александр Андриевский.

МестоТренерКлуб
1 (7)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
2 (2)Алексей Исаков«Торпедо»
3 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
4 (3)Андрей Разин«Металлург»
5 (10)Ги Буше«Авангард»
6 (4)Игорь Гришин«Нефтехимик»
7 (6)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
8 (14)Игорь ЛарионовСКА
9 (1)Боб Хартли«Локомотив»
10 (16)Павел Десятков«Лада»
11 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (9)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
13 (19)Леонид Тамбиев«Адмирал»
14 (-)Александр Андриевский«Амур»
15 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
16 (12)Бенуа Гру«Трактор»
17 (15)Игорь НикитинЦСКА
18 (17)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (20)Михаил Кравец«Барыс»
20 (18)Жерар Галлан«Шанхайские Драконы»
21 (-)Ярослав Люзенков«Сибирь»
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
