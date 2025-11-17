Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — лидер, Хартли спикировал вниз, а Кудашова уволили

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Обращаем внимание, что после увольнения Алексея Кудашова в рейтинге отсутствует позиция главного тренера московского «Динамо». Кроме того, вместо Александра Гальченюка, продолжающего числиться главным тренером «Амура», но давно не работающего на матчах, в рейтинг добавлен исполняющий обязанности наставника хабаровчан Александр Андриевский.