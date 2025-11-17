Назаров: КХЛ набирает популярность во всём мире, поэтому появляется много советчиков

Известный тренер Андрей Назаров оценил прошедший игровой день в Континентальной хоккейной лиге.

«Накануне в КХЛ состоялся большой игровой день. Матчи шли с утра и до самого вечера, на любой вкус. Встречи получились результативными, хватало неожиданных результатов, но тем и интересен нынешний чемпионат. Конкуренция в лиге возросла до предела, каждый может обыграть каждого, поэтому сложно приходится даже фаворитам. Кто-то из грандов постепенно набрал обороты и вернулся на свой уровень, а у некоторых команд кризис затянулся. В любом случае время выправить ситуацию ещё есть, сезон длинный.

Вообще же приятно наблюдать, как лига развивается и прогрессирует. Радует показ матчей и возросшая посещаемость игр. КХЛ набирает популярность во всём мире, поэтому вокруг неё появляется много советчиков, любящих покритиковать всех вокруг. Знаете, это как в том анекдоте: «Продам любой совет, недорого. Оптом — скидки. Гарантия два месяца, в течение этого срока неудачный совет обменяю на другой». Нужно не обращать внимания на критику и продолжать двигаться дальше», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.