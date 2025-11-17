Лишь один хоккеист чаще Капризова отличался в овертайме с момента дебюта Кирилла в НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Этот гол стал для россиянина 11-м, забитым в овертаймах в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Юханссон) – 04:49 1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 15:14 (pp) 2:1 Тренин (Юров, Фолиньо) – 29:05 2:2 Смит (Теодор, Барбашёв) – 46:35 (pp) 3:2 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 64:50 (pp)
С момента дебюта Капризова в НХЛ в сезоне-2020/2021 лишь нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо имеет больше голов в овертайме. На счету финского форварда 13 шайб в дополнительное время матчей регулярных чемпионатов НХЛ. Также по 11 на счету форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и нападающего «Монреаль Канадиенс» Коула Кофилда.
