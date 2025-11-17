Лишь один хоккеист чаще Капризова отличался в овертайме с момента дебюта Кирилла в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Этот гол стал для россиянина 11-м, забитым в овертаймах в карьере в НХЛ.

С момента дебюта Капризова в НХЛ в сезоне-2020/2021 лишь нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо имеет больше голов в овертайме. На счету финского форварда 13 шайб в дополнительное время матчей регулярных чемпионатов НХЛ. Также по 11 на счету форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и нападающего «Монреаль Канадиенс» Коула Кофилда.