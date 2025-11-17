Агентство Winners прокомментировало возможный уход Александра Барабанова из «Ак Барса»

Агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы Александра Барабанова, прокомментировало информацию о возможном расставании нападающего и «Ак Барса».

«Информация, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности. Александр – игрок клуба, полностью вовлечённый в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведётся. Просим представителей медиа и болельщиков опираться на проверенные источники и не распространять непроверенные сведения», – сообщили в телеграм-аккаунте агентства.

Барабанов в текущем сезоне набрал 16 (2+14) очков в 26 матчах.