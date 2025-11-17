Джонатан Куик спровоцировал массовую потасовку после финальной сирены матча с «Детройтом»

В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1. Сразу после финальной сирены на льду вспыхнула массовая потасовка.

Голкиперу «Рейнджерс» Джонатану Куику не понравилось, что нападающий «Детройта» Мэйсон Эпплтон бросил шайбу по пустым воротам через секунду после финальной сирены. Вратарь выбежал на лёд и попытался добраться до игрока «красных крыльев». Игроки стали заступаться друг за друга, в итоге в потасовку были втянуты большинство хоккеистов обеих команд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.