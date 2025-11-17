Джонатан Куик спровоцировал массовую потасовку после финальной сирены матча с «Детройтом»
Поделиться
В ночь с 16 на 17 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1. Сразу после финальной сирены на льду вспыхнула массовая потасовка.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Рэймонд, Кейн) – 29:30 (pp) 1:1 Зибанеджад (Кайлли, Панарин) – 31:59 (pp) 1:2 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 56:13
Голкиперу «Рейнджерс» Джонатану Куику не понравилось, что нападающий «Детройта» Мэйсон Эпплтон бросил шайбу по пустым воротам через секунду после финальной сирены. Вратарь выбежал на лёд и попытался добраться до игрока «красных крыльев». Игроки стали заступаться друг за друга, в итоге в потасовку были втянуты большинство хоккеистов обеих команд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:32
-
08:30
-
08:16
-
08:10
-
07:51
-
07:20
-
06:42
-
06:40
-
06:10
-
06:10
-
05:39
-
05:01
-
04:53
-
03:51
-
02:33
-
01:38
- 16 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:13
-
22:50
-
22:36
-
22:29