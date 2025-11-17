Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, работавший старшим тренером в штабе Кудашова с 2021 года.

Алексей Николаевич начал свою работу главным тренером в московском «Динамо» в 2021 году и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника команды. За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025), а также, будучи ассистентом главного тренера сборной России, завоевал серебряные медали Олимпийских игр (2022).

Во время игровой карьеры Алексей Кудашов завоевал с московским «Динамо» титул чемпиона России (2000) и Кубок Гагарина (2012) в качестве капитана команды.

Материалы по теме
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android