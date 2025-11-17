Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, работавший старшим тренером в штабе Кудашова с 2021 года.

Алексей Николаевич начал свою работу главным тренером в московском «Динамо» в 2021 году и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника команды. За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025), а также, будучи ассистентом главного тренера сборной России, завоевал серебряные медали Олимпийских игр (2022).

Во время игровой карьеры Алексей Кудашов завоевал с московским «Динамо» титул чемпиона России (2000) и Кубок Гагарина (2012) в качестве капитана команды.