«Нужно в этом компоненте работать». Соркин — о причинах поражения ЦСКА от «Северстали»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (3:4 ОТ), в котором форвард забил свой первый гол в сезоне.

«Обидное поражение, сделаем выводы. Почему проиграли матч, ведя в счёте? Видимо, не хватает нам концентрации в конце третьего периода, чтобы удержать счёт. Нужно в этом компоненте работать. Сильный второй период? Согласен. В перерыве поговорили в раздевалке, договорились сделать определённые вещи. Их и выполняли. Что делать? Нужно выходить на следующую игру и забирать её», — цитирует Соркина пресс-служба клуба.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября. ЦСКА в этот же день сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».