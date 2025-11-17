«Странно, что не дождались концовки». Сушинский — об увольнении Кудашова из «Динамо»

Чемпион мира известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский оценил увольнение Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо». Контракт со специалистом расторгнут по инициативе клуба.

«Увольнение Кудашова из «Динамо», конечно, удивило. Это классный специалист. Тем более в разгар сезона — странно, что не дождались концовки. Но причина понятна, она в результатах «Динамо». Что будет дальше, зависит от того, кем клуб Кудашова заменит. Мы этого пока не знаем», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 26 сыгранных матчей в текущем сезоне московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.