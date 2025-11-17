Владимир Крикунов высказался об увольнении Алексея Кудашова из московского «Динамо»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

«Думаю, отставка Алексея Кудашова стала неожиданной для всех. Работал Лёша неплохо, но там и команда-то сильная была, ждали конечного результата — Кубка Гагарина, а его не было. Другого результата для команды такого уровня быть не может. Посмотрим, где теперь окажется Кудашов, он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты, даже в «Сибири» есть исполняющий обязанности главного тренера», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.