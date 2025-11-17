Скидки
КХЛ определила лучших игроков 10-й недели сезона-2025/2026

КХЛ определила лучших игроков 10-й недели сезона-2025/2026
Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 10-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Сергей Иванов (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,50. В матче с «Авангардом» (1:0) Иванов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джошуа Брук («Динамо» Мн), набравший 3 (1+2) очка в трёх играх недели с показателем полезности «+8».

Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), набравший 8 (5+3) очков в трёх встречах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан защитник Кирилл Жуков («Лада»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

