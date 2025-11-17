Владимир Крикунов оценил назначение Вячеслава Козлова и. о. главного тренера «Динамо»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил назначение Вячеслава Козлова исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых. Ранее из клуба был уволен Алексей Кудашов.

«Думаю, что Вячеслав Козлов созрел для роли главного тренера и может работать на этой должности, а пока его сделали исполняющим обязанности. Самое главное, что он сам профессионально играл в хоккей на высочайшем уровне, знает всю специфику работы, имеет хороший контакт с ребятами. Слава долго выступал в Северной Америке, выигрывал Кубок Стэнли, поэтому для иностранцев он тоже авторитетный и известный человек», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.