Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов оценил назначение Вячеслава Козлова и. о. главного тренера «Динамо»

Владимир Крикунов оценил назначение Вячеслава Козлова и. о. главного тренера «Динамо»
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил назначение Вячеслава Козлова исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых. Ранее из клуба был уволен Алексей Кудашов.

«Думаю, что Вячеслав Козлов созрел для роли главного тренера и может работать на этой должности, а пока его сделали исполняющим обязанности. Самое главное, что он сам профессионально играл в хоккей на высочайшем уровне, знает всю специфику работы, имеет хороший контакт с ребятами. Слава долго выступал в Северной Америке, выигрывал Кубок Стэнли, поэтому для иностранцев он тоже авторитетный и известный человек», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android