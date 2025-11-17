Московское «Динамо» провело первую тренировку под руководством Вячеслава Козлова

Московское «Динамо» провело первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова. Ранее с должности главного тренера был уволен Алексей Кудашов.

Вячеслав Козлов в качестве игрока завоевал два Кубка Стэнли в составе легендарной «русской пятёрки», выступая за «Детройт Ред Уингз», и дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Кудашов начал свою работу главным тренером в московском «Динамо» в 2021 году и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника команды. За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025), а также, будучи ассистентом главного тренера сборной России, завоевал серебряные медали Олимпийских игр (2022).