Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров покинул тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант»

Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров покинул тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров покинул тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант». Об этом специалист сообщил в своём телеграм-канале.

«Только что завершилась последняя для меня тренировка в «Атланте». Неделю назад написал заявление по собственному желанию. Кто-то должен нести ответственность за наши неудачи. За 2,5 месяца регулярки никто не уволен и не отчислен, а это всё легко может обернуться безразличием, состоянием стагнации. Мой уход взбодрит команду.

Сейчас произошёл масштабный обмен игроками со «Спартаком» — уверен, команду прорвёт после всех перемен.
Благодарен директору клуба Максиму Юрьевичу Бурцову, всему ТШ за желание оставить в организации даже тогда, когда я уже написал заявление. Для меня бывших подопечных не бывает, поэтому с игроками остаюсь на связи.

И огромнейшее спасибо болельщикам «Атланта», которые поддерживали команду даже после поражений. От них не слышал ни слова упрёка. Хочу перед ними извиниться за всё происходящее. Желаю им всяческих успехов в жизни, потому что таким добрым и преданным своей команде людям должна во всём сопутствовать удача», — написал Фёдоров в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android