Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров покинул тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант». Об этом специалист сообщил в своём телеграм-канале.

«Только что завершилась последняя для меня тренировка в «Атланте». Неделю назад написал заявление по собственному желанию. Кто-то должен нести ответственность за наши неудачи. За 2,5 месяца регулярки никто не уволен и не отчислен, а это всё легко может обернуться безразличием, состоянием стагнации. Мой уход взбодрит команду.

Сейчас произошёл масштабный обмен игроками со «Спартаком» — уверен, команду прорвёт после всех перемен.

Благодарен директору клуба Максиму Юрьевичу Бурцову, всему ТШ за желание оставить в организации даже тогда, когда я уже написал заявление. Для меня бывших подопечных не бывает, поэтому с игроками остаюсь на связи.

И огромнейшее спасибо болельщикам «Атланта», которые поддерживали команду даже после поражений. От них не слышал ни слова упрёка. Хочу перед ними извиниться за всё происходящее. Желаю им всяческих успехов в жизни, потому что таким добрым и преданным своей команде людям должна во всём сопутствовать удача», — написал Фёдоров в своём телеграм-канале.