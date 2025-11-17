Пашков — об отставке Кудашова из «Динамо»: я не удивлён, разговоры велись с начала сезона

Олимпийский чемпион, прославленный динамовец Александр Пашков заявил, что не удивлён отставкой Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«Особо отставкой Алексея Кудашова из «Динамо» я не удивлён, разговоры велись с начала сезона. Случился неудачный динамовский старт, все сразу начали отправлять Кудашова на отдых, в итоге все эти разговоры закончились увольнением.

Что касается Вячеслава Козлова, то опыта игрока ему не занимать, да и тренером он работает давно. Вячеслав прижился в «Динамо», он выполняет серьёзный объём работы. На мой взгляд, вполне возможно, что именно ему доверят закончить сезон в качестве главного тренера. Хотя, как вы знаете, в «Динамо» назначения тренеров плохо прогнозируемы», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.