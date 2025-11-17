Скидки
Губерниев: очень жду, что московское «Динамо» возглавит Роман Ротенберг, он справится

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выказался о вероятности назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо». Ранее «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Вячеслав Козлов.

«Я очень жду, что московское «Динамо» возглавит Роман Борисович Ротенберг. Он, безусловно, справится. Это будет не только мощнейшая медийная история, но и спортивная. Ротенберг принесёт пользу на посту главного тренера. Он опытный, квалифицированный специалист. Я хорошо знаком с ним. Подождём новостей от «Динамо», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

На данный момент Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, является членом совета директоров «Динамо».

