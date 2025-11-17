«Отличный игрок с впечатляющей карьерой». Бландизи — об игре против Евгения Кузнецова
Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался об игре против форварда магнитогорского «Металлурга» Евгения Кузнецова. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за петербургский клуб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5) 1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5) 2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5) 3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5) 4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5) 4:2 Петунин (Пресс, Толчинский) – 41:18 (5x4) 4:3 Барак (Ткачёв, Кузнецов) – 55:35 (6x4)
«Приятно видеть Кузнецова в действии. Евгений — отличный игрок с впечатляющей карьерой, всегда хочется играть против таких хоккеистов. Особенности в его игре? Он отлично держит шайбу, она у него не скачет, и его голова всегда смотрит на площадку, а не на шайбу. Стоит отметить и весь состав «Металлурга». Нам стоит поучиться не только у Кузнецова, но и у всего «Металлурга», например, как они двигаются в чужой зоне», — цитирует Бландизи Metaratings.ru.
