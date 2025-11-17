«Отличный игрок с впечатляющей карьерой». Бландизи — об игре против Евгения Кузнецова

Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался об игре против форварда магнитогорского «Металлурга» Евгения Кузнецова. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за петербургский клуб.

«Приятно видеть Кузнецова в действии. Евгений — отличный игрок с впечатляющей карьерой, всегда хочется играть против таких хоккеистов. Особенности в его игре? Он отлично держит шайбу, она у него не скачет, и его голова всегда смотрит на площадку, а не на шайбу. Стоит отметить и весь состав «Металлурга». Нам стоит поучиться не только у Кузнецова, но и у всего «Металлурга», например, как они двигаются в чужой зоне», — цитирует Бландизи Metaratings.ru.