Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников внесён в список травмированных

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников внесён в список травмированных
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Форвард недавно пополнил состав «Адмирала» в результате обмена с новосибирской «Сибирью».

В текущем сезоне Сошников успел провести за «Адмирал» лишь один матч, в котором отметился заброшенной шайбой. За «Сибирь» нападающий в этом сезоне сыграл 20 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

В прошлом сезоне Сошников провёл за «моряков» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 (3+2) очков в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 436 матчей в КХЛ (107+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» и «Сибирь» произвели обмен хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android