Нападающий «Адмирала» Никита Сошников внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Форвард недавно пополнил состав «Адмирала» в результате обмена с новосибирской «Сибирью».

В текущем сезоне Сошников успел провести за «Адмирал» лишь один матч, в котором отметился заброшенной шайбой. За «Сибирь» нападающий в этом сезоне сыграл 20 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

В прошлом сезоне Сошников провёл за «моряков» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 (3+2) очков в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 436 матчей в КХЛ (107+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).