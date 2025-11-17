Нападающий «Нью-Джерси» Дадонов: не могу сказать, что хотел бы жить в Нью-Йорке

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов рассказал о жизни в Ньюарке и также поделился мыслями о Нью-Йорке.

– Вы живете в Ньюарке? Как обустроились?

– Я живу в минутах в 20–30 езды от Ньюарка, немного за городом. Обустроились нормально. Понятно, первое время было немножко всё в новинку и надо было привыкнуть. Но это обычный процесс, обустройство заняло две–три недели. Сейчас уже чувствую себя как дома.

– Нью-Йорк ведь находится рядом?

– Да, через речку, получается. Иногда туда заезжаем. Сейчас, когда получил травму, побольше с детьми ездим погулять. Всем нравится, но не могу сказать, что я хотел бы там жить. Но есть возможность, можно ездить туда. Там много людей, особенно в выходные и праздники. С детьми тяжело жить постоянно. Если идёшь куда-нибудь, глаз с них не надо сводить, нужно следить постоянно. Потому что вокруг толпа людей, а дети могут куда-то пойти.

– Другие игроки, которые играли в «Нью-Джерси», говорят, что арена находится в каком-то небезопасном районе.

– Не знаю, насколько безопасно здесь, потому что мало здесь бываю – приезжаю только на стадион. Тоже слышал, что это неблагополучный район. Не стал бы здесь жить и гулять не приеду тоже. Но если приехать на машине, нет ничего такого страшного, – приводит слова Дадонова «РБ Спорт».