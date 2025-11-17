«Трактор» объявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера

«Трактор» официально объявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише.

57-летний канадский специалист возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/2025 под руководством Гру «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1-4.

В текущем сезоне челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.