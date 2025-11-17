Скидки
Главная Хоккей Новости

«Чувствую себя чрезвычайно уставшим». Гру объяснил свой уход из «Трактора»

Аудио-версия:
Комментарии

Бенуа Гру прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера «Трактора». Клуб объявил об уходе канадского специалиста сегодня, 17 ноября.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим и морально, и физически.

Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — приводит слова Гру пресс-служба клуба в телеграм-канале.

57-летний канадец возглавлял «Трактор» с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.

