Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб «Локомотива»

«Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с тренером Дмитрием Рябыкиным. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Дмитрия Анатольевича за работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Специалисты ранее работали вместе в омском «Авангарде», с которым завоевали Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Рябыкин покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя», который возглавлял с октября 2023 года.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 38 очков в 27 матчах.