Артюхин — о Ротенберге во главе «Динамо»: такой вариант возможен, если руководство решит

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

– Удивлены ли вы отставкой Алексея Кудашова из «Динамо»?

– Честно, удивлён, да. На самом деле, непонятно, по каким критериям и моментам был уволен. Может быть, турнирная таблица не устроила. В принципе, игра у команды более или менее стабильна.

– Вячеслав Козлов – оптимальная замена или это всё же скорее временный вариант?

– Уверен, что Вячеслав Козлов – это очень опытный специалист, хороший тренер. Он себя хорошо зарекомендовал. Думаю, если останется у руля, команда однозначно будет играть. Это уважаемый человек в хоккейном в мире. Проблем никаких не будет, у него есть своё видение игры. Он изнутри знает моменты.

– А как вам: Роман Ротенберг – главный тренер «Динамо»?

– Тут вопрос к руководству. Если они примут такое решение, такой вариант тоже возможен. Считаю, ему достанется хорошая команда. Кудашов оставил хорошую команду. Не надо будет что-то перестраивать, – приводит слова Артюхина «Спорт днем за днём».